Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть
Россия занимает жесткую позицию в вопросе введения потолка цен на нефть, такие ограничения неприемлемы вне зависимости от их уровня. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об это неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — цитирует Новака РИА Новости.
Ранее стало известно, что западные страны обсуждают возможный лимит цен на поставки нефти из России. В частности, в Евросоюзе предлагали ввести потолок цен на уровне $65-70 за баррель, Польша требовала ввести лимит в $30. При этом в Москве заявляли, что РФ не будет вести торговлю со странами, которые согласятся на введение потолка цен на энергоносители, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru