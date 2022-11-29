Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть

«У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об это неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — цитирует Новака РИА Новости.

Ранее стало известно, что западные страны обсуждают возможный лимит цен на поставки нефти из России. В частности, в Евросоюзе предлагали ввести потолок цен на уровне $65-70 за баррель, Польша требовала ввести лимит в $30. При этом в Москве заявляли, что РФ не будет вести торговлю со странами, которые согласятся на введение потолка цен на энергоносители, напоминает телеканал «360».

