Нуланд пообещала «сотни и сотни» ограничений в новом пакете санкций
США включат в новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений, заявила заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд. Ее слова приводит ТАСС.
Нуланд назвала новый пакет санкций «сокрушительным». Он будет содержать «сотни, сотни и сотни» ограничений, сказала чиновница, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Она отметила, что со временем США могут ввести дополнительные санкции против России.
Вашингтон анонсировал объявление нового пакета рестрикций 23 февраля. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что санкции будут направлены против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru