Мишустин сообщил об исторически низких показателях безработицы
Уровень безработицы в России упал до минимальных значений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Как отметил глава правительства, стране удалось добиться таких показателей даже в условиях санкций.
«Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть», — указал Мишустин.
По словам премьера, на ситуацию повлияло также большое количество программ, в том числе по переподготовке кадров. Мишустин добавил, что качество рынка труда и предоставление возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства.
В декабре президент Владимир Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России — 2,9%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru