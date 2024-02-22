Мишустин сообщил об исторически низких показателях безработицы

Уровень безработицы в России упал до минимальных значений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Уровень безработицы в России в 2023 году стал самым низким за всю историю

Как отметил глава правительства, стране удалось добиться таких показателей даже в условиях санкций.

«Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть», — указал Мишустин.

По словам премьера, на ситуацию повлияло также большое количество программ, в том числе по переподготовке кадров. Мишустин добавил, что качество рынка труда и предоставление возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства.

В декабре президент Владимир Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России — 2,9%, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезработицаРоссияМихаил Мишустин

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