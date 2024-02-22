Мишустин сообщил об исторически низких показателях безработицы

Как отметил глава правительства, стране удалось добиться таких показателей даже в условиях санкций.

«Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть», — указал Мишустин.

По словам премьера, на ситуацию повлияло также большое количество программ, в том числе по переподготовке кадров. Мишустин добавил, что качество рынка труда и предоставление возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства.

В декабре президент Владимир Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в России — 2,9%, напоминает RT.

