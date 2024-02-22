СМИ: ЕС снимет санкции с Воложа, Мндоянца, Хамбалека
Евросоюз снимет санкции с бывшего главы компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также главы словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
По их данным, решение вступит в силу с 15 марта, когда действие черного списка против России будет официально продлено на шесть месяцев.
Ранее финское информагентство STT со ссылкой на источники сообщало, что основатель и бывший генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож может быть выведен из-под действия антироссийских санкций Евросоюза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru