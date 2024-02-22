СМИ: ЕС снимет санкции с Воложа, Мндоянца, Хамбалека

По их данным, решение вступит в силу с 15 марта, когда действие черного списка против России будет официально продлено на шесть месяцев.

Ранее финское информагентство STT со ссылкой на источники сообщало, что основатель и бывший генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож может быть выведен из-под действия антироссийских санкций Евросоюза.

