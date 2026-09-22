Макрон анонсировал поставку Украине ракет-перехватчиков для ПВО
Париж передаст Киеву ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Отмечается, что французский лидер объявил об этом после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
«Мы укрепляем ПВО Украины, подписав контракт на поставку радаров, а также на поставку ракет-перехватчиков», - указал Макрон, добавив, что обсудил инициативу с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее в Госдепартаменте США рассказали, что одобрили возможную продажу Украине средств модернизации ПВО, сопутствующего оборудования и услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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