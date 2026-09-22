Опасны для людей? Почему иностранцам запретили работать в Санкт-Петербурге
Фитнес-сотрудники и косметологи из других стран не соответствуют требованиям безопасности, заявила НСН Маргарита Лянге.
Ограничения в Санкт-Петербурге направлены на защиту потребителей от недобросовестных работников, рассказала НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
В Санкт-Петербурге мигрантам могут запретить работать продавцами в магазинах .Также, согласно постановлению губернатора, иностранцы не смогут устроиться в фитнес-центры и парикмахерские. Граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии ограничения не затронут. Об этом сообщает портал 78.ru. Лянге объяснила, почему это важная перемена.
«Решение связано с проблемами подтверждения безопасности. Фитнес- и бьюти-услуги так или иначе затрагивают здоровье и безопасность человека. Если не соблюдать санитарные нормы в косметологическом кабинете, то можно занести инфекцию и все, что угодно. А если назначить неправильные тренировки, то можно нанести существенную травму. Это такие работы, которые кажутся простыми, но на самом деле, для них нужны и навыки, и образование. У тех, кто останется работать в этой сфере легально, зарплаты подрастут, но не больше, чем на на 5-10%. Может быть, Москва тоже пойдет по такому пути, потому что Петербург более жестко относится к иммигрантам, нежели все другие города-миллионники. Потому что здесь была ситуация и в том, что работали целые кабинеты из сотрудников-мигрантов, которые были настроены на обслуживание “своих”. Новая мера позволит не создавать этнические мигрантские локализации», — отметила она.
Ранее Лянге рассказала НСН, зачем мигрантов из Кении зовут в Россию.
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