Ограничения в Санкт-Петербурге направлены на защиту потребителей от недобросовестных работников, рассказала НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.



В Санкт-Петербурге мигрантам могут запретить работать продавцами в магазинах .Также, согласно постановлению губернатора, иностранцы не смогут устроиться в фитнес-центры и парикмахерские. Граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии ограничения не затронут. Об этом сообщает портал 78.ru. Лянге объяснила, почему это важная перемена.