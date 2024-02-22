СМИ: Турецкие экспортеры попросили разрешить операции с РФ в обход банков

По данным издания, на данный момент турецкие банки не могут осуществлять переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней перечислением средств на банковский счет. Условие о безналичном расчете и стало проблемой для турецких компаний.

Местные экспортеры просят в качестве исключения внести Россию в список стран, в расчетах за экспорт с которыми необязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. На данный момент в этом списке 33 государства. Среди них Афганистан, Белоруссия, Куба, Ливан, Молдавия и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из РФ, которые хотят завести карточку, напоминает «Радиоточка НСН».

