СМИ: Турецкие экспортеры попросили разрешить операции с РФ в обход банков

Проблема с платежами из России на фоне новых санкций США становится критической для турецких экспортеров, поэтому они попросили облегчить способ расчетов для получения оплаты за поставленные товары. Об этом пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники в деловой среде.

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По данным издания, на данный момент турецкие банки не могут осуществлять переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней перечислением средств на банковский счет. Условие о безналичном расчете и стало проблемой для турецких компаний.

Местные экспортеры просят в качестве исключения внести Россию в список стран, в расчетах за экспорт с которыми необязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. На данный момент в этом списке 33 государства. Среди них Афганистан, Белоруссия, Куба, Ливан, Молдавия и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из РФ, которые хотят завести карточку, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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