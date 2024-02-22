Британия расширила список запрещенного для экспорта в РФ оборудования
Великобритания расширила список оборудования и технологий, попадающих под запрет на экспорт в Россию. Как говорится в заявлении британского МИД, речь идёт о товарах, которые Москва якобы может использовать в конфликте на Украине.
В частности, в список внесли обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, а также детали и запчасти к указанному оборудованию.
«Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия», - указали во внешнеполитическом ведомстве Соединённого Королевства.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru