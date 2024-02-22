Британия расширила список запрещенного для экспорта в РФ оборудования

В частности, в список внесли обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, а также детали и запчасти к указанному оборудованию.

«Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия», - указали во внешнеполитическом ведомстве Соединённого Королевства.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

