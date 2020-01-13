Новости за ночь: Крещенские морозы будут только в Сибири и Якутии

Как пишет RT, над европейской частью России продолжает находиться атлантический циклон, который и является причиной аномально тёплой погоды. В тёмное время суток столбики термометров не опустят ниже -5 °C градусов, днем будет +3 - +4. °C.

Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН указал другую возможную причину по-европейски мягкой зимы. По его словам, восточно-сибирскому (монгольскому) антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы с Атлантики.