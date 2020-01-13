Новости за ночь: Крещенские морозы будут только в Сибири и Якутии
Синоптики рассказали о последних «островах холода» в России. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что в настоящий момент они остались только в Якутии и на юге Сибири. На остальной территории страны температура находится в пределах нормы или превышает ее сразу на 10-15 градусов. По словам специалиста, потепление ожидается в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. При этом на юге Сибири — в Иркутской области и Красноярском крае — морозы до - 25 °C ночью и до -22 °C днем. Температуры ниже нормы наблюдаются только в Якутии. Так, в Оймяконе — -50 °C–55 °C, в Верхоянске столбики термометров опустятся ниже -60 °C.
Как пишет RT, над европейской частью России продолжает находиться атлантический циклон, который и является причиной аномально тёплой погоды. В тёмное время суток столбики термометров не опустят ниже -5 °C градусов, днем будет +3 - +4. °C.
Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН указал другую возможную причину по-европейски мягкой зимы. По его словам, восточно-сибирскому (монгольскому) антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы с Атлантики.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Другие новости за ночь 13 января 2020 года
Горячие новости
- Скончался постановщик «Приключений Электроника» Константин Бромберг
- Экс-президент Польши раскритиковал Варшаву за отказ пригласить Путина
- Названы губернаторы, которым грозит отставка
- Новости за ночь: Крещенские морозы будут только в Сибири и Якутии
- Новости за ночь: СМИ узнали о визите Хафтара в Москву