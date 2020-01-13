Новости за ночь: СК назвал причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Напомним, в мае прошлого года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

При этом в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что его смущает, что командир корабля, как это установлено расшифровкой черных ящиков, очень резко, неправильно, непрофессионально работал с управлением самолета. Здесь можно сделать только один вывод — не мог опытный командир корабля так действовать.