Новости за ночь: СК назвал причину крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет назвал ошибочные действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьевe, в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек. Как пишет Ura.ru, об этом заявил замглавы СК Игорь Краснов. По его словам, следствие пришло к выводу, что Денис Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.
Напомним, в мае прошлого года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.
При этом в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что его смущает, что командир корабля, как это установлено расшифровкой черных ящиков, очень резко, неправильно, непрофессионально работал с управлением самолета. Здесь можно сделать только один вывод — не мог опытный командир корабля так действовать.
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