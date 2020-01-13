Новости за ночь: Депутаты предложили освободить от НДФЛ малоимущих

По словам авторов инициативы, такой метод поддержки малоимущих граждан окажется ощутимым, а также позитивно скажется на росте экономики.

Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей. НДФЛ составляет 13% от суммы дохода.

Ранее в эфире НСН экономист Михаил Делягин заявил, что «жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами».