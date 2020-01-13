Новости за ночь: Депутаты предложили освободить от НДФЛ малоимущих

13 января 202007:37

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, зарплата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда. Как пишет Ura.ru, соответствующий законопроект подготовили глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и первый заместитель председателя комитета Борис Пайкин.

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По словам авторов инициативы, такой метод поддержки малоимущих граждан окажется ощутимым, а также позитивно скажется на росте экономики.

Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей. НДФЛ составляет 13% от суммы дохода.

Ранее в эфире НСН экономист Михаил Делягин заявил, что «жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами».

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ФОТО: flickr.com
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