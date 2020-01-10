Вильфанд рассказал, когда «зимняя жара» сменится похолоданием

И.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН указал другую возможную причину по-европейски мягкой зимы. По его словам, восточно-сибирскому (монгольскому) антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы с Атлантики.

«И в декабре, и в январе сложилась необычная циркуляционная ситуация, когда атлантический воздух перемещается по южным перифериям циклонических образований. Центр циклона находится севернее, в Скандинавии и над Северным Ледовитым океаном, а по его южным перифериям идет мощный поток воздушных масс. Мы называем это зональным переносом. Это приводит к тому, что атлантический воздух переваливает через Урал и формирует погоду не только в Западной Сибири, но и в Средней Сибири, то есть в Красноярском крае и Якутии», - объяснил специалист.

«Странная такая сибирская зимняя «жара» наступила в этом году», - отметил Роман Вильфанд, добавив, что температура в перечисленных регионах часто отклоняется от нормы в минус 40-50 градусов на 15-20 градусов со знаком плюс.

Он также подчеркнул, что неравномерный ход погоды с резкими перепадами температуры на 20-25 градусов на третий-четвертый день наблюдался в Западной Сибири в декабре. Такой же неоднородный температурный режим прогнозируется и во второй половине зимы.

«Будут похолодания и на европейской территории России – до 15-18 градусов, и на азиатской территории – до своих нормальных значений. Но в целом, при осреднении, мы прогнозируем что и вторая половина зимы будет в целом теплая», - поделился ожиданиями и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ.

По последним прогнозам, в Москве настоящая зима не наступит как минимум до 16 января. Как сообщалось ранее, мягкая погода сохранится в столичном регионе и в праздник Крещения.

