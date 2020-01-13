Новости за ночь: В России изменят структуру оплаты труда учителей
В правительстве РФ разрабатывают поправки в Трудовой кодекс с целью вести единую модель для формирования структуры оплаты труда, рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.
По ее словам, в случае с зарплатами учителей федеральные власти стремятся к формуле «70 на 30», при которой 70% фонда оплаты труда гарантированно уходило бы на оклады за одну ставку (18 уроков в неделю), а 30% - на надбавки. Однако сейчас субъекты РФ и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады и надбавки учителям, и не все соблюдают желаемую пропорцию, отметила Васильева.
«Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше», - констатировала министр.
Готовящиеся поправки позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне, рассчитывает Васильева.
Министр просвещения также выступает с идеей оценивать успеваемость школьников по изобразительному искусству, физкультуре и музыке не по пятибалльной шкале, а по системе «зачёт- незачёт», передает RT.
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