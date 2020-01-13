Новости за ночь: СМИ узнали о визите Хафтара в Москву

Предполагается, что Хафтар поучаствует во встрече министров обороны и иностранных дел России и Турции, которая состоится 13 января.

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов со своей стороны рассказал РИА Новости, что на переговоры в Москву приедет и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Как ожидается, речь пойдет об урегулировании конфликта в Ливии и возможности подписания соглашения о перемирии.

Халифа Хафтар, военные силы которого контролируют восток Ливии, с апреля ведет наступление на подконтрольную ПНС столицу страны, Триполи. Не так давно фельдмаршал взял город Сирт. Президенты России и Турции предложили сторонам ливийского конфликта договориться о прекращении огня. У Сарраджа идею поддержали, а вот ответ Хафтара, по сообщениям СМИ, был больше похож на отказ.