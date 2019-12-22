Синоптики рассказали, когда придет настоящая зима

В Подмосковье в воскресенье теплее - до шести градусов тепла, но к ночи возможны небольшие заморозки. Столбик термометра опустится до нулевой отметки.

Синоптики 23 декабря, в понедельник приготовились зафиксировать новый температурный рекорд декабря, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН.

«Если говорить о Москве, то 23 декабря был установлен в 2015 году предыдущий рекорд - плюс 5,9 градусов по Цельсию. По прогнозу, в этот день температура повысится до плюс шести-семи градусов. В начале недели погода будет очень теплой и влажной. В Центральном регионе России из-за влияния теплого фронта начались осадки, преимущественно небольшой дождь и морось» - отметил эксперт.

К середине недели температура пойдет на спад и начнет плавно понижаться.

«Ближе к выходным похолодает более существенно. Предполагаем, что 27-28 декабря начнет метеорологическая зима. Температура перейдет через ноль к отрицательным значениям. Появится небольшой снежный покров», - рассказал метеоролог.

Ранее главный специалист центра Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода на следующей неделе в стране.

