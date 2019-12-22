Синоптики рассказали, когда придет настоящая зима
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН рассказал, когда в центр России придет зима.
В Москве 22 декабря, в воскресенье, температура воздуха прогреется до пяти градусов тепла, возможны осадки, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, погода в столице облачная, будет небольшой дождь, ветер - юго-восточного направления, его скорость - 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье теплее - до шести градусов тепла, но к ночи возможны небольшие заморозки. Столбик термометра опустится до нулевой отметки.
Синоптики 23 декабря, в понедельник приготовились зафиксировать новый температурный рекорд декабря, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН.
«Если говорить о Москве, то 23 декабря был установлен в 2015 году предыдущий рекорд - плюс 5,9 градусов по Цельсию. По прогнозу, в этот день температура повысится до плюс шести-семи градусов. В начале недели погода будет очень теплой и влажной. В Центральном регионе России из-за влияния теплого фронта начались осадки, преимущественно небольшой дождь и морось» - отметил эксперт.
К середине недели температура пойдет на спад и начнет плавно понижаться.
«Ближе к выходным похолодает более существенно. Предполагаем, что 27-28 декабря начнет метеорологическая зима. Температура перейдет через ноль к отрицательным значениям. Появится небольшой снежный покров», - рассказал метеоролог.
Ранее главный специалист центра Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода на следующей неделе в стране.
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