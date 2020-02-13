Новости за ночь: «Глонасс»назвал сроки появления в России «умных» дорог

Система «умных» дорог в России может появиться в ближайшие 2-3 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», пресс-секретаря партнерства «Глонасс» Ярослава Федосеева.

Он рассказал, что эта система обеспечит обмен данных между участниками дорожного движения, инфраструктурой и операторами управления дорожным движением.

Газета.ру уточняет, это позволит водителю заранее узнавать о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда каретам скорой помощи, а также о наличии постороннего предмета или открытого люка на дороге. Проект позволит снизить количество ДТП в стране минимум на 20%, отметил Федосеев.