Новости за ночь: «Глонасс»назвал сроки появления в России «умных» дорог
Система «умных» дорог в России может появиться в ближайшие 2-3 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», пресс-секретаря партнерства «Глонасс» Ярослава Федосеева.
Он рассказал, что эта система обеспечит обмен данных между участниками дорожного движения, инфраструктурой и операторами управления дорожным движением.
Газета.ру уточняет, это позволит водителю заранее узнавать о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда каретам скорой помощи, а также о наличии постороннего предмета или открытого люка на дороге. Проект позволит снизить количество ДТП в стране минимум на 20%, отметил Федосеев.
Минюст ранее опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и ввести новые.
Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов заявил НСН, что за частые нарушения правил нужно отбирать права, машины и сажать в тюрьму.
«Существуют люди, для которых размер штрафов не играет никакой роли. Они продолжают нарушать, потому что считают, что могут себе это позволить. У нас в стране должна появиться какая-то балльная система», - предположил эксперт.
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