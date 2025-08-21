Нет медпунктов: Таксисты просят отменить ежедневные медосмоты

Отменить предрейсовые медосмотры водителей такси в пяти регионах в рамках эксперимента предложили кабмину общественники, сообщают «Известия».

Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее

Из обращения союза «Цифровой мир» следует, что исполнению этого требования мешает критическая нехватка инфраструктуры. Так, чтобы обеспечить 10 тысяч водителей возможностью прохождения обязательных медосмотров, требуется около 60 круглосуточных медицинских пунктов. Сегодня в городах с населением полмиллиона человек есть от одного до пяти медпунктов.

Идею проведения эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России. Там считают, что инициатива позволит водителям работать без избыточных требований. Там указали, что медицинские и технические предрейсовые осмотры фиктивны, с их упразднением в плане безопасности ничего не изменится.

В Минтрансе назвали предрейсовые осмотры «базовой гарантией того, что предоставляемая услуга по перевозке такси безопасна».

В большинстве компаний ежедневный медицинский и технический контроль водителей не производится, заявил в беседе с НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТранспортВодителиТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры