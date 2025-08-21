Опасно для жизни: Временные пломбы продают в интернете без документов
У большинства наборов для самолечения зубов из интернета нет разрешительных документов о качестве и безопасности этого товара, сообщают «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт».
Речь идет о сертификатах соответствия и регистрационных удостоверениях от Росздравнадзора. Нередко нет названия и нормальной упаковки. Продавцы продают материл для пломб россыпью в полиэтиленовых пакетиках. Это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до двух миллионов рублей.
По словам экспертов, «лечить» зуб такой временной пломбой опасно. Это грозит осложнениями — периоститу, остеомиелиту и в худшем случае может привести к флегмоне.
Чтобы сэкономить на лечении зубов, россияне покупают дешевые пломбы с маркетплейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru