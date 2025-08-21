Вэнс: США получили детали переговорных позиций РФ и Украины
Американские власти получили детали переговорных позиций Москвы и Киева и работают над ними, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, основы сделки по Украине могут быть согласованы до встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые — нет. Вот в этом и заключается суть переговоров», — указал Вэнс.
Вэнс сказал, что российский лидер Владимир Путин — очень расчётливый политик, который заботится об интересах своей страны. Вице-президент также сказал, что Украина хочет знать, что РФ «больше не вторгнется на ее территорию».
Также подчеркивается, что США не намерены брать на себя обязательства по Украине, не поняв, что требуется. При этом Европа должна будет взять на себя большую долю ноши гарантий безопасности.
Китай мог бы стать отличным гарантом безопасности как для Украины, так и для России, так как китайцы изначально выдвигали правильные и разумные инициативы по урегулированию украинского кризиса, которые учитывали первопричины конфликта. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вэнс: США получили детали переговорных позиций РФ и Украины
- Бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке
- Нет медпунктов: Таксисты просят отменить ежедневные медосмоты
- Опасно для жизни: Временные пломбы продают в интернете без документов
- Междугородние автобусные поездки стали самым опасным транспортом
- В Федерации альпинизма России указали на сложность спасения Наговицыной
- Израиль приступили к взятию под контроль города Газа
- Рогов: Раскрытое хакерами количество потерь ВСУ - приговор Зеленскому
- Застрявшая на пике Победы россиянка перестала подавать признаки жизни
- Женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru