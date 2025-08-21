По его словам, основы сделки по Украине могут быть согласованы до встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые — нет. Вот в этом и заключается суть переговоров», — указал Вэнс.

Вэнс сказал, что российский лидер Владимир Путин — очень расчётливый политик, который заботится об интересах своей страны. Вице-президент также сказал, что Украина хочет знать, что РФ «больше не вторгнется на ее территорию».

Также подчеркивается, что США не намерены брать на себя обязательства по Украине, не поняв, что требуется. При этом Европа должна будет взять на себя большую долю ноши гарантий безопасности.

Китай мог бы стать отличным гарантом безопасности как для Украины, так и для России, так как китайцы изначально выдвигали правильные и разумные инициативы по урегулированию украинского кризиса, которые учитывали первопричины конфликта. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

