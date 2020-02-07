В ЦОДД предложили отбирать автомобиль за систематическое нарушение ПДД

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»

Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и ввести новые. Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф возрастёт в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей. Кроме того, срок привлечения к административной ответственности будет увеличен до одного года. В Государственной думе сообщили, что подобные изменения вызывают вопросы, так как статистики по увеличению числа штрафов нет.

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов заявил, что за частые нарушения правил нужно отбирать права, машины и сажать в тюрьму.

«Существуют люди, для которых размер штрафов не играет никакой роли. Они продолжают нарушать, потому что считают, что могут себе это позволить. У нас в стране должна появиться какая-то бальная система. Если ты часто нарушаешь, у тебя забирают права, отбирают транспортное средство, сажают в тюрьму и так далее. Если брать в пример европейские страны, где статистика смертности на дорогах значительно ниже, то у них все это давно есть. Не надо ничего изобретать, можно перенять опыт. Мы считаем, что повышение штрафов улучшит ситуацию на дорогах», - рассказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что повышать штрафы нужно, так как нарушение правил дорожного движения приводит к смертельным исходам.

