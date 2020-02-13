Новости за ночь: В России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

В России могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которую Совет Федерации собирается направить в Минюст.

За нарушение тишины физическим лицам может грозить штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Эти нововведения коснутся объектов, введенных в эксплуатацию более полутора лет назад.