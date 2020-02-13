Новости за ночь: В России могут ввести штрафы за шум в дневные часы
В России могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которую Совет Федерации собирается направить в Минюст.
За нарушение тишины физическим лицам может грозить штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Эти нововведения коснутся объектов, введенных в эксплуатацию более полутора лет назад.
Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. настоящий момент режим тишины в жилых домах в каждом регионе регулируются местным законодательством.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что штрафы за подобные нарушения – весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.
«Как правило, источник шума непостоянный - он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры», - отметил юрист.
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