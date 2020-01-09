«Как быть тем, кто мало ездит?» В Госдуме о «зайцах» на платных дорогах

«Предлагается ввести не просто штраф, а новый состав административного правонарушения – отказ от оплаты на платном участке трассы. В пояснительной записке говорится о том, что необходимость принятия этого закона и введение нового штрафа диктуется необходимостью перевода платного проезда в формат свободного потока. То есть когда машины, не задерживаясь для оплаты, проезжают этот контрольный пункт. Сам штраф понятен. Изредка водители пристраиваются в зад автомобиля, который оплачивает проезд, и вслед за ним проезжает над закрывающимся шлагбаумом. Понятно, что попытка проехать по платному участку трассы таким образом – незаконна, но законодательство не предусматривает за это никаких наказаний и никаких штрафов. В этом контексте введение нового штрафа оправдано. Но дальше возникает вопрос. Если исполнительная власть – владельцы дорог введут свободный поток и будут принуждать водителей покупать транспондеры, а их стоимость невыгодна тем, кто ездит редко по этим участкам, то часть водителей не будет платить или даже начнет скрывать свои номера, чтобы их не смогли идентифицировать. И если их стоимость будет завышена, а она у нас зачастую завышена по сравнению с европейскими платными трассами в сравнении к доходам водителей, то количество желающих проскочить увеличится», - резюмировал он.

Необходимость изменений в пояснительной записке объясняют использованием системы free-flow, подразумевающей отказ от пунктов взимания платы на дорогах. Первая такая система в России должна появиться на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. «Поскольку система "свободный поток" по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — пояснили авторы поправок.

