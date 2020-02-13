Новости за ночь: Уткин назвал «тряпкой» собравшегося в ФК «Сочи» Кокорина

Накануне комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в «Твиттере», что Кокорин встретился с президентом «Сочи» Борис Ротенбергом. По его сведениям, переговоры прошли «продуктивно», и 28-летний нападающий может присоединиться к «Сочи» на сборах в турции уже в ближайшие дни.

«Увы. Тряпка.)», - отреагировал в своем микроблоге Уткин.

Кокорин почти год провёл без футбола. В октябре 2018 года он стал участником двух драк, в одной из которых ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. С 11 октября находился под арестом. В итоге суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Футболист освободился условно-досрочно 6 сентября 2019 года.

Всё это время у Кокорина действовал контракт с «Зенитом», рассчитанный до лета 2020 года. Руководство клуба не захотело возвращать Кокорина в стартовый состав, и сейчас он тренируется с «Зенитом-2». Как сообщали СМИ, футболист поначалу отказывался обсуждать вариант с арендой в ФК «Сочи».

Ранее «Зенит» отдал в «Сочи» форварда Антона Заболотного, который тоже долго отказывался переходить в эту команду.