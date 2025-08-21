Бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке
Расходы бюджета России на программу семейного ипотечного кредитования могут увеличиться до 60 млрд рублей, сообщают «Известия».
Это произойдет в течение шести месяцев после введения дифференцированных ставок.
Об этом говорится в прогнозе исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право». Каждое увеличение объема выдач на 1 млрд рублей потребует дополнительно из бюджета страны около 40 млн рублей. До конца текущего года граждане могут оформить ипотеку еще на 1,5 трлн рублей.
Обсуждение дифференциации ставок по семейной ипотеке ведется с весны 2025 года. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня условия одинаковы для Москвы и субъектов с более низкими зарплатами, и это требует изменений. Инициатива обсуждается в кабмине.
Возмещения банкам по семейной ипотеке увеличивают количество выдач, до ноября паника у людей по этому вопросу прекратится, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
