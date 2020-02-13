Новости за ночь: В Китае заявили о резком росте числа заболевших коронавирусом

13 февраля 202007:31

Обновлённая статистика по количеству заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае свидетельствует о резком росте показателя в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки инфекции. Местные власти сообщили о 48 тысячах заболевших – это в 1,5 раза больше, чем сутками ранее.

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Как сообщает РИА Новости, в Хубэе объяснили такую динамику (+15 тысяч вместо +2 тысячи в среднем за сутки) изменением метода диагностики. Многие из тех, у кого подозревали болезнь, действительно оказались заражены.

Таким образом, с учётом новых данных из Хубэя в Китае уже более 57 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. Число жертв достигло 1113, большинство летальных исходов отмечается в провинции Хубэй.

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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
ТЕГИ:КоронавирусКитайЭпидемия