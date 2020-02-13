Новости за ночь: В Китае заявили о резком росте числа заболевших коронавирусом

Как сообщает РИА Новости, в Хубэе объяснили такую динамику (+15 тысяч вместо +2 тысячи в среднем за сутки) изменением метода диагностики. Многие из тех, у кого подозревали болезнь, действительно оказались заражены.

Таким образом, с учётом новых данных из Хубэя в Китае уже более 57 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. Число жертв достигло 1113, большинство летальных исходов отмечается в провинции Хубэй.