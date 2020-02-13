Новости за ночь: Восемь украинцев погибли в ДТП в Псковской области

При столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo на автодороге федерального значения Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области погибли восемь человек.

По данным правоохранительных органов, все погибшие – граждане Украины, передает РИА Новости. Ещё два человека – граждане Украины и Белоруссии – пострадали и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что микроавтобус зарегистрирован на Украине. Предварительно причиной страшного ДТП называют действия водителя микроавтобуса, который не рассчитал дистанцию при обгоне.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.