«Зрителям заходит»: Сериал «Комбинация» стал одним из «лидеров сентября»

ЛИДЕРЫ СЕНТЯБРЯ

Накануне «Кинопоиск» назвал самые успешные сериалы сентября. Согласно релизу, который имеется в распоряжении НСН, в ТОП-20 самых популярных в России сериалов в прошлом месяце оказались две телепремьеры и пять новинок стримингов, в том числе сериал про женскую поп-группу «Комбинация».

По данным «индекса Кинопоиск Pro», в тройку «лидеров сентября» кроме «Комбинации» также попал третий сезон сериала «Жизнь по вызову» с популярным актером Павлом Прилучным в главной роли.

До этого кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек успех сериалу «Комбинация».