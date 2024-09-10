«Будут востребованы»: Пригожин предрек интерес к группе «Комбинация» после успеха сериала
Сериал «Комбинация» может возродить интерес к творчеству солисток коллектива, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана». Об этом в беседе с НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.
За первый уикенд сериал «Комбинация» посмотрели более миллиона зрителей, что стало лучшим стартом среди всех оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink в 2024 году. По словам Пригожина, успех сериала возродит популярность бывших солисток коллектива.
«Честно скажу, я не смотрел, но слышал, что первые серии успешные. Моим друзьям, которые смотрели, очень понравилось. «Комбинация» - легендарные личности. Огромному количеству людей, которые выросли на их песнях, любопытно посмотреть, как это выглядит в кино. Значит, было снято хорошее кино с хорошим сюжетом, сценарием, продюсированием, это сочетание дало результат. Про солисток группы я слышал давно. Девочки хорошие, скромные, когда был продюсер, они выступали. Про них немного забыли, но сейчас артистки снова будут востребованы благодаря сериалу. Люди, которые занимались проектом, все сделали правильно. Если не хочешь получать информацию, но она до тебя долетает, значит, маркетинг и сочетание всех аспектов работает. Я поздравляю с успехом всех, кто делал сериал, девчонок, естественно, тоже», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, подобные сериалы соответствуют запросу современной аудитории.
«Много лет назад мы сняли сериал «Была любовь» про певицу Валерию и показали его на телеканале «Россия», платформ тогда не было. У нас были рейтинги бешеные, под 40%, на уровне «Глухаря». Тогда был запрос. Сейчас запрос на «Комбинацию». Покойного Сашу Шишинина, который создал этот коллектив, автора Виталия Окорокова я знал давно. Они сделали музыку, которая стала востребованной на тот период. Сегодня есть запрос. Зашел сериал «Слово пацана», заходит «Комбинация». В этом есть что-то живое, о молодежи. Не все музыкальные фильмы заходят, но думаю, если Black Star сделает сериал про Тимати, Егора Крида и всю молодежь, эта тема тоже залетит», - заключил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что сериал «Комбинация» затмит успех проекта «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году.
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