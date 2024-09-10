«Будут востребованы»: Пригожин предрек интерес к группе «Комбинация» после успеха сериала

За первый уикенд сериал «Комбинация» посмотрели более миллиона зрителей, что стало лучшим стартом среди всех оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink в 2024 году. По словам Пригожина, успех сериала возродит популярность бывших солисток коллектива.

«Честно скажу, я не смотрел, но слышал, что первые серии успешные. Моим друзьям, которые смотрели, очень понравилось. «Комбинация» - легендарные личности. Огромному количеству людей, которые выросли на их песнях, любопытно посмотреть, как это выглядит в кино. Значит, было снято хорошее кино с хорошим сюжетом, сценарием, продюсированием, это сочетание дало результат. Про солисток группы я слышал давно. Девочки хорошие, скромные, когда был продюсер, они выступали. Про них немного забыли, но сейчас артистки снова будут востребованы благодаря сериалу. Люди, которые занимались проектом, все сделали правильно. Если не хочешь получать информацию, но она до тебя долетает, значит, маркетинг и сочетание всех аспектов работает. Я поздравляю с успехом всех, кто делал сериал, девчонок, естественно, тоже», - сказал он.