«Сладкая жизнь», «Дружба» и Серкан Болат: Каких сериалов могут лишиться россияне

КОНЕЦ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ» И «ДРУЖБЕ»

В конце недели стало известно, что популярные сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» закрыли. Оба проекта выходили на телеканале ТНТ и на платформе «Premier». Кинокомпания Good Story Media, создавшая эти сериалы, пока не рассказала о причинах их закрытия.

При этом ранее сообщалось, что оба сериала должны были получить продолжение, а съемки по готовым сценариям были запланированы уже на лето 2024 года. В конце июня генеральный продюсер Premier Давид Кочаров даже анонсировал возвращение «Сладкой жизни». Тогда отмечалось, что история должна развернуться спустя 10 лет после событий третьего сезона.

По данным Telegram-канала «Культовые русские сериалы», в новых эпизодах не должно было быть Марты Носовой, но должны были появиться новые герои.