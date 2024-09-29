Ностальгия или успех? В России поспорили о «вирусе» сериалов про поп-группы

«ВИРУС ПОПСЫ»

Накануне специальный корреспондент НСН сообщил, что представители «Института развития интернета» (ИРИ) среди новинок нового сезона на презентации в московском пространстве «Кибердом» назвали документальный сериал «Хит» об эволюции российской поп-музыки от 1990-х до наших дней. Отмечается, что в нем сыграли певцы Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Татьяна Буланова, Шура, Валерия, участницы группы «Комбинация», Ваня Дмитриенко, Feduk и другие артисты и продюсеры.

При этом на мероприятии анонсировали еще один кинопроект о российской музыке. Он называется «Вирус попсы». Эта лента расскажет о второй жизни советских хитов.

До этого участник поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что про популярный коллектив снимут сериал. По его словам, новый проект захватит период от создания группы в 1994 году до прихода Кирилла Туриченко в 2013-м. Григорьев-Апполонов отметил, что пока речь идет о трех сезонах сериала, в котором сыграют молодые актеры.