От Шуры до Лазарева: В России снимут еще две картины о «вирусной попсе» из 1990-х

В числе крупных проектов были представлены драма «Атом» о разработке советской атомной бомбы и военный детектив «Враг у ворот» с Филиппом Янковским. Зрителей также должны заинтересовать продолжение драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым, шпионский детектив «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной и военная драма «Ополченский романс» по одноименному произведению Захара Прилепина.

Кроме того, были озвучены имена исполнителей главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кинокритик Александр Шпагин ранее говорил НСН, что этот сериал будет популярен, допустив, что это будет авторская концепция Крыжовникова.

