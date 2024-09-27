От Шуры до Лазарева: В России снимут еще две картины о «вирусной попсе» из 1990-х

«Институт развития интернета» (ИРИ) назвал новинки нового сезона на презентации в московском пространстве «Кибердом», сообщает корреспондент НСН.

В частности, стало известно о съемках документального сериала «Хит» об эволюции российской поп-музыки от 1990-х до наших дней. В нем сыграли Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Татьяна Буланова, Шура, Валерия, «Комбинация», Ваня Дмитриенко, Feduk, а также многие другие артисты и продюсеры. Другой проект под названием «Вирус попсы» расскажет о второй жизни советских хитов.

«Будут востребованы»: Пригожин предрек интерес к группе «Комбинация» после успеха сериала

В числе крупных проектов были представлены драма «Атом» о разработке советской атомной бомбы и военный детектив «Враг у ворот» с Филиппом Янковским. Зрителей также должны заинтересовать продолжение драмеди «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым, шпионский детектив «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной и военная драма «Ополченский романс» по одноименному произведению Захара Прилепина.

Кроме того, были озвучены имена исполнителей главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кинокритик Александр Шпагин ранее говорил НСН, что этот сериал будет популярен, допустив, что это будет авторская концепция Крыжовникова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Евгений Стукалин/ТАСС
ТЕГИ:МузыкантыСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры