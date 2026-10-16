Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

Глава государства напомнил о важности сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и святынь в разных уголках мира. Обе стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами.



Также Путин поблагодарил папу римского Льва XIV за готовность внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и усилия на гуманитарном направлении. Отдельно обсудили судьбу мирных жителей в Алешках Херсонской области. Понтифику рассказали об ответственности киевского режима за сложную гуманитарную обстановку там.



Российский лидер поддержал намерение Ватикана помочь с решением вопросов безопасности для местных жителей и организацией жизненно важных поставок. Стороны поговорили о взаимодействии по этому направлению.



Ранее папа римский выступил с обращением к Москве и Киеву.

