МИД Швеции запросил данные о задержанном в Псковской области гражданине

МИД Швеции запросил у Москвы дополнительные сведения о своем гражданине, которого задержали в Псковской области. Об этом пишет издание Aftonbladet.

Премьер Швеции заявил, что военных в стране обучают русскому языку

Там напомнили, что гражданин королевства незаконно пересек границу в Себежском районе российского региона, недалеко от Эстонии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у шведской стороны пока мало информации о задержании. Обо всем узнали через СМИ, в том числе российских. Сейчас Стокгольм пытается разобраться в произошедшем через посольство в Москве.

По данным телеканала SVT, задержанным является мужчина около 35 лет. Некоторое время он находился в Украине и участвовал в боевых действиях.

Ранее подробно рассказывали об инциденте с гражданином Швеции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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