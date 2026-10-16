МИД Швеции запросил данные о задержанном в Псковской области гражданине

Там напомнили, что гражданин королевства незаконно пересек границу в Себежском районе российского региона, недалеко от Эстонии.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у шведской стороны пока мало информации о задержании. Обо всем узнали через СМИ, в том числе российских. Сейчас Стокгольм пытается разобраться в произошедшем через посольство в Москве.



По данным телеканала SVT, задержанным является мужчина около 35 лет. Некоторое время он находился в Украине и участвовал в боевых действиях.



Ранее подробно рассказывали об инциденте с гражданином Швеции.

