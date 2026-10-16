МИД Швеции запросил данные о задержанном в Псковской области гражданине
МИД Швеции запросил у Москвы дополнительные сведения о своем гражданине, которого задержали в Псковской области. Об этом пишет издание Aftonbladet.
Там напомнили, что гражданин королевства незаконно пересек границу в Себежском районе российского региона, недалеко от Эстонии.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что у шведской стороны пока мало информации о задержании. Обо всем узнали через СМИ, в том числе российских. Сейчас Стокгольм пытается разобраться в произошедшем через посольство в Москве.
По данным телеканала SVT, задержанным является мужчина около 35 лет. Некоторое время он находился в Украине и участвовал в боевых действиях.
Ранее подробно рассказывали об инциденте с гражданином Швеции.
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