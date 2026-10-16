Путин: Освобождение ДНР остается одной из главных задач
Освобождение Донецкой народной республики (ДНР) остаётся одной из главных задач, стоящих перед российской армией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск он указал, что основные усилия сосредоточены на взятии под контроль Донбасса.
Глава государства отметил, что ВС РФ продолжают наступать в направлении Запорожья, Запорожская область берется под контроль в плановом порядке.
«Под контролем ВСУ остается чуть больше 10% территории ДНР и около 16% Запорожской области», - сказал российский лидер, добавив, что территория Луганской народной республики (ЛНР) полностью под контролем российской армии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заслужил передышки на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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