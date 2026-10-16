Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Такую цифру чиновник озвучил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он добавил, что рекордно низкая безработица в 2,2% снижает расходы на выплаты.
По его мнению, количество россиян, которые обращаются за подобной финансовой поддержкой, уменьшается с учетом ситуации на рынке труда.
Недавно Антон Котяков уточнил, что МРОТ в Российской Федерации в следующем году составит почти 29 тысяч рублей. В будущем предусмотрели его увеличение до 28 935 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей
- Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки
- Путин: Освобождение ДНР остается одной из главных задач
- «Лучше б молчала»: Почему Долиной больше не дадут машину с мигалками
- Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым
- Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда
- Военэксперт Матвийчук: Запад продолжает поставлять Украине разведданные
- Член жюри «Грэмми» раскрыл шансы Ay Yola стать номинантами
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам последние теплые выходные осени
- Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе