Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такую цифру чиновник озвучил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он добавил, что рекордно низкая безработица в 2,2% снижает расходы на выплаты.

По его мнению, количество россиян, которые обращаются за подобной финансовой поддержкой, уменьшается с учетом ситуации на рынке труда.

Недавно Антон Котяков уточнил, что МРОТ в Российской Федерации в следующем году составит почти 29 тысяч рублей. В будущем предусмотрели его увеличение до 28 935 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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