Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей

Такую цифру чиновник озвучил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он добавил, что рекордно низкая безработица в 2,2% снижает расходы на выплаты.



По его мнению, количество россиян, которые обращаются за подобной финансовой поддержкой, уменьшается с учетом ситуации на рынке труда.



Недавно Антон Котяков уточнил, что МРОТ в Российской Федерации в следующем году составит почти 29 тысяч рублей. В будущем предусмотрели его увеличение до 28 935 рублей.

