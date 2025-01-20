«Внимательный к каждому слову»: Гришковец о трансформации, новой книге и премьере

Драматург рассказал в эфире НСН, чем отличается Гришковец-2025 от Гришковца-2022, представил первый моноспектакль за пять лет и назвал жизнерадостной книгу «Порядок слов».

Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец в интервью НСН рассказал о новой книге, премьере моноспектакля и объяснил, как изменился за последние годы.

В книжном сервисе «Литрес» ранее сообщили НСН, что 20 января вышла электронная версия новой книги Евгения Гришковца «Порядок слов». Также книга выходит в аудиоформате. Автор объяснил, в чем изюминка аудиокниги.

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«В книгу вошли полтора года жизни. Это не цельное литературное произведение, а набор маленьких литературных миниатюр, в основном смешных и жизнерадостных. Читать глазами их довольно трудно, потому что здесь нужно понять, с какой интонацией это произносить, даже внутренним голосом. Поэтому аудиокнига записана необычно - не в студии в одиночку, а я читал это в кругу друзей, которые реагировали, смеялись. Ощущение от этой книги - как будто ты побывал у кого-то дома, в кругу друзей, а хозяин этого дома читает, делится чем-то жизнерадостным. Книга выросла именно из концертов под названием "Порядок слов", просто книга объемнее. Концерт — это полтора часа, а книга существенно больше», - сказал Гришковец.

Предыдущая книга писателя «Водка как нечто большее» вышла в 2022 году. Он рассказал, как изменился за это время, и анонсировал новый моно-спектакль.

«Гришковец 2025 года старше и гораздо более взвешенный - не в том смысле, что осторожный в высказывании, а это автор, который относится гораздо более внимательно к каждому сказанному слову и менее многословный, чем в 2022-м году. С новым романом пока повременим, но 14 февраля состоится премьера моего нового моноспектакля. Каждые три года я делал новый моноспектакль, но пять лет у меня не было новой сольной работы на сцене, и вот я сделал новую работу, которая называется «Когда я боюсь». Практически целый год у меня будет премьерный тур по стране с этим спектаклем, это и Москва, и Санкт-Петербург, большие города Урала, Сибири, Поволжья, юг России. Буду играть, играть, играть, а потом обязательно выйдет книга. Я всегда год играю спектакль и только после этого выпускаю книгу, потому что за время исполнения 80-100 спектаклей на сцене текст становится абсолютно совершенным», - заключил собеседник НСН.
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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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