«Внимательный к каждому слову»: Гришковец о трансформации, новой книге и премьере

Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец в интервью НСН рассказал о новой книге, премьере моноспектакля и объяснил, как изменился за последние годы.

В книжном сервисе «Литрес» ранее сообщили НСН, что 20 января вышла электронная версия новой книги Евгения Гришковца «Порядок слов». Также книга выходит в аудиоформате. Автор объяснил, в чем изюминка аудиокниги.