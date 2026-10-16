ВС России уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области

Командующий группировкой войск «Север» сообщил о проведении операции «Медвежий угол» в Харьковской области. По его словам, военные окружили и уничтожили группировку в составе десяти батальонов, пишет РИА Новости.

Армия России освободила Нефедовку и Черное

ВС РФ увеличили до 30 километров глубину полосы безопасности в регионе. Россия продолжает расширять зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Президент Владимир Путин назвал окружение и ликвидацию украинских подразделений в Харьковском регионе — всего около двух тысяч человек — успехом группировки «Север».

Недавно писали, что армия России освободила Варваровку и Николаевку. В Минобороны добавили, что военные пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияВооруженные Силы РФ

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