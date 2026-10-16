ВС России уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области
Командующий группировкой войск «Север» сообщил о проведении операции «Медвежий угол» в Харьковской области. По его словам, военные окружили и уничтожили группировку в составе десяти батальонов, пишет РИА Новости.
ВС РФ увеличили до 30 километров глубину полосы безопасности в регионе. Россия продолжает расширять зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Президент Владимир Путин назвал окружение и ликвидацию украинских подразделений в Харьковском регионе — всего около двух тысяч человек — успехом группировки «Север».
Недавно писали, что армия России освободила Варваровку и Николаевку. В Минобороны добавили, что военные пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фон дер Ляйен: энергокризис обошелся Евросоюзу в 106 млрд евро
- Филиппо предложил остановить финансирование Украины со стороны Франции
- В «Яндексе» опровергли сообщения о непродленной страховке дата-центров
- Трамп описал Крым как землю с океаном с четырёх сторон
- Безруков вслед за Есениным и Пушкиным сыграет Пастернака в фильме «Айтматов»
- Забытая куртка выдала грабителя банка в Москве спустя 11 лет
- Лукашенко: Трампу не стоит диктовать, кому быть президентом Украины
- Завербованный в чате знакомств юноша устроил поджог на железной дороге
- Киркоров пообещал зрителям блокбастер на воздушных шарах
- Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV