ВС России уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области

ВС РФ увеличили до 30 километров глубину полосы безопасности в регионе. Россия продолжает расширять зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.



Президент Владимир Путин назвал окружение и ликвидацию украинских подразделений в Харьковском регионе — всего около двух тысяч человек — успехом группировки «Север».



Недавно писали, что армия России освободила Варваровку и Николаевку. В Минобороны добавили, что военные пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения.

