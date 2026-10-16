Киркоров пообещал зрителям блокбастер на воздушных шарах
Певец назвал «настоящим аттракционом» съемки музыкального видео на воздушных шарах в турецкой Каппадокии.
Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о сложностях съемок клипа на песню «Луиза», премьера которого состоится 23 октября. На пресс-подходе шоу «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет» певец заявил, что ролик станет дорогим романтическим блокбастером, передает специальный корреспондент НСН.
Съемки музыкального видео проходили в июле в турецкой Каппадокии. Главную роль в клипе исполнила победительница конкурса «Мисс Россия 2024» и «Мисс БРИКС 2026» Валентина Алексеева. Премьера самой песни состоялась в конце лета на фестивале «Новая волна-2026» в Казани. Киркоров признался, что зрителей ждет «эстетская и дорогая» работа.
«У меня 23 числа будет премьера клипа "Луиза" в очень красивом месте. Это будет романтический блокбастер. Во всяком случае, никто не планировал, что полеты на шарах будут таким непростым делом. Это был целый аттракцион! Получился блокбастер с участием невероятно красивой девушки Валентины Алексеевой. Это будет красивая, очень эстетская, дорогая работа, которую мы снимали в Каппадокии в Турции», — сказал артист.
Киркоров подчеркнул, что клип не превратится в фильм, как это было с 23-минутным роликом на песню «Черная пантера».
«Я никогда не повторяюсь. Каждая работа имеет свой формат. В этот раз формат, который уместился в рамках трека. А то, что было и с "Черной Пантерой", и с "Везувием" — это были трилогии. Это был особый арт-объект в моем творчестве. Если появится какое-то произведение, которому не хватит рамок трех минут, будем думать о формате», — пояснил певец.
Кроме того, Киркоров рассказал о впечатлениях о состоявшемся накануне юбилейном концерте Николая Баскова, назвав его «незабываемым».
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