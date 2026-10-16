Киркоров подчеркнул, что клип не превратится в фильм, как это было с 23-минутным роликом на песню «Черная пантера».

«Я никогда не повторяюсь. Каждая работа имеет свой формат. В этот раз формат, который уместился в рамках трека. А то, что было и с "Черной Пантерой", и с "Везувием" — это были трилогии. Это был особый арт-объект в моем творчестве. Если появится какое-то произведение, которому не хватит рамок трех минут, будем думать о формате», — пояснил певец.

Кроме того, Киркоров рассказал о впечатлениях о состоявшемся накануне юбилейном концерте Николая Баскова, назвав его «незабываемым».

