Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым
Певица Юлия Савичева в своих соцсетях объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака.
Она не назвала причину расставания, но призналась, что уже съехала из общей квартиры.
«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову... Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — написала исполнительница.
Савичева и Аршинов расписались в октябре 2014 года. В 2017 году у них родилась дочь Анна.
Ранее актриса Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с режиссером Федором Бондарчуком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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