Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым

Она не назвала причину расставания, но призналась, что уже съехала из общей квартиры.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову... Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — написала исполнительница.

Савичева и Аршинов расписались в октябре 2014 года. В 2017 году у них родилась дочь Анна.

Ранее актриса Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с режиссером Федором Бондарчуком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

