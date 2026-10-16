Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым

Певица Юлия Савичева в своих соцсетях объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака.

Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом еще в 2020 году

Она не назвала причину расставания, но призналась, что уже съехала из общей квартиры.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову... Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — написала исполнительница.

Савичева и Аршинов расписались в октябре 2014 года. В 2017 году у них родилась дочь Анна.

Ранее актриса Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с режиссером Федором Бондарчуком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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