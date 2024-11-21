«Закрылись 220!»: Книжные магазины просят помощи у властей из-за маркетплейсов
По предварительным итогам, в России закрылись 220 книжных магазинов в этом году, надежда – на помощь государства, отметил в эфире НСН Леонид Палько.
Книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами – сокращение штата сотрудников и минимизация затрат не помогают, заявил управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива. Отмечается, что выручка торгового дома падает второй год подряд, магазину все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Участники рынка считают, что «Библио-Глобус» может перейти в собственность сети «Читай-город», оценивая его в 170–290 млн рублей. Палько отметил, что из-за маркетплейсов у всех книжных магазинов сложная ситуация.
«Эта новость, которая витает где-то на протяжении последних полугода-года, конечно, печальная и сложная. И я для себя еще связывал ситуацию с Борисом Есенькиным, владельцем «Библио-Глобуса». Борису Есенькину сейчас близко к 90 годам. К сожалению, те люди, которые должны были подхватить это знамя и понести его дальше, не справились. И не справились, скорее всего, из-за объективной ситуации… Маркетплейсы преобладают и всячески выбивают из колеи. Магазины перестраиваются, пытаются сократить сотрудников, пытаются как-то минимизировать свои затраты и так далее. Но, к сожалению, это не помогает. Магазин все больше превращается в точку, в которую люди приходят, смотрят, пытаются полистать книгу, подержать в руках. Беда, к сожалению, очень сложная», - сказал Палько.
Он отметил, что, по предварительным итогам, в этом году закрылись 220 книжных магазинов. Палько рассказал, что Российский книжный союз пригласил на свой съезд законодателей в надежде на помощь от государства.
«Вчера мне предварительные итоги дали – 220 магазинов закрылось в этом году. Конечно и открываются, но значительно меньше. Без магазинов это будет беда. У нас 4 декабря будет съезд Российского книжного союза. Мы этот вопрос будем поднимать как один из первостепенных. Мы приглашаем и законодателей, и представителей администрации президента, и курирующие министерства. Надеемся, что государство нас услышит. Магазины пытаются ввести с издательствами договор о том, что давайте будем на маркетплейсе выставлять чуть позже, договариваться о примерных ценах... Также страдают и магазины, связанные с доставкой», - указал собеседник НСН.
При этом он подчеркнул, что у сетевых книжных магазинов дела обстоят не лучше: «Буквоед», вероятно, работает с нулевой прибылью, «Книжный Лабиринт» также имеет серьезные проблемы.
«Новое руководство пришло в «Буквоед», у них ситуации сложные были. Но они как-то сгруппировались, достаточно жестко повели себя с арендаторами, с поставщиками, минимизируют затраты. Но, насколько я знаю, на сегодняшний день они работают в ноль, может быть, с какой-то минимальной прибылью. Сложные проблемы и у «Лабиринта» тоже. Буду очень сильно переживать, если с книжными магазинами будет продолжаться такая же беда», - добавил он.
Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали, что за первые девять месяцев 2024 года продажи российских любовных романов выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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