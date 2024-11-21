«Закрылись 220!»: Книжные магазины просят помощи у властей из-за маркетплейсов

Книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами – сокращение штата сотрудников и минимизация затрат не помогают, заявил управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива. Отмечается, что выручка торгового дома падает второй год подряд, магазину все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Участники рынка считают, что «Библио-Глобус» может перейти в собственность сети «Читай-город», оценивая его в 170–290 млн рублей. Палько отметил, что из-за маркетплейсов у всех книжных магазинов сложная ситуация.