Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах. Об этом пишет РИА Новости. Однако он не уточнил, какие именно.
По его словам, пример сделки двух стран по дизельному топливу показывает, что лед тронулся. Дмитриев подчеркнул, что о некоторых важных договоренностях объявят в ближайшее время.
Недавно спецпредставитель президента РФ заявил, что в Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим Штатам. При этом Москва находится на постоянной связи с американскими переговорщиками и местным Минфином.
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