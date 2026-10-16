Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки

По его словам, пример сделки двух стран по дизельному топливу показывает, что лед тронулся. Дмитриев подчеркнул, что о некоторых важных договоренностях объявят в ближайшее время.



Недавно спецпредставитель президента РФ заявил, что в Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим Штатам. При этом Москва находится на постоянной связи с американскими переговорщиками и местным Минфином.

