Белый шум стал самым популярным треком у российской молодежи

Самым прослушиваемым треком у пользователей от 16 до 22 лет в этом году стал White Noise Long, который представляет из себя часовую запись белого шума. Это равномерный звук без резких изменений громкости, который напоминает отдаленный гул водопада.

В пятерку самых популярных у молодежи артистов вошли такие исполнители, как «Король и Шут», MiyaGi & Эндшпиль, Егор Крид, ANNA ASTI. Абсолютным лидером стал MACAN. САмыми популярными треками стали: «Царица» от ANNA ASTI, «Асфальт» Jakone, Kiliana, «Рапапам» от 9 Грамм, MiyaGi & Эндшпиль, «Поезда» Жени Трофимова & «Комнаты культуры» и тот самый White Noise Long.

Российская молодежь также активно слушает аудиокниги и подкасты. Например, самым прослушиваемым подкастом стал «Дневники Лоры Палны». Рейтинг популярных аудиокниг возглавила бессмертная классика — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.

