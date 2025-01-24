Белый шум стал самым популярным треком у российской молодежи
Белый шум пользуется особой популярностью у российской молодежи, выяснили аналитики HiFi-стриминга «Звук». Данные собирались за период с января 2024 года по январь 2025 года.
Самым прослушиваемым треком у пользователей от 16 до 22 лет в этом году стал White Noise Long, который представляет из себя часовую запись белого шума. Это равномерный звук без резких изменений громкости, который напоминает отдаленный гул водопада.
В пятерку самых популярных у молодежи артистов вошли такие исполнители, как «Король и Шут», MiyaGi & Эндшпиль, Егор Крид, ANNA ASTI. Абсолютным лидером стал MACAN. САмыми популярными треками стали: «Царица» от ANNA ASTI, «Асфальт» Jakone, Kiliana, «Рапапам» от 9 Грамм, MiyaGi & Эндшпиль, «Поезда» Жени Трофимова & «Комнаты культуры» и тот самый White Noise Long.
Российская молодежь также активно слушает аудиокниги и подкасты. Например, самым прослушиваемым подкастом стал «Дневники Лоры Палны». Рейтинг популярных аудиокниг возглавила бессмертная классика — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru