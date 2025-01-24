«Это ненормально!»: Сомнолог обеспокоен популярностью белого шума для сна у молодежи
Павел Кудинов в беседе с НСН заявил, что подростки, часто слушающие белый шум, скорее всего, страдают от тревожных расстройств, а Владимир Ковальзон пояснил НСН, что белый шум для расслабления используют уже давно.
То, что у молодежи в возрасте от 16 до 22 лет популярен белый шум, говорит о серьезной проблеме повышенной тревожности, так как прослушивание белого шума, чтобы уснуть - ненормально. Об этом в беседе с НСН рассказал член российского общества сомнологов Павел Кудинов.
HiFi-стриминг «Звук» выяснил, какую музыку, подкасты и аудиокниги предпочитают слушатели в возрасте с 16 до 22 лет. Среди треков очевидных фаворитов в лице популярных артистов там внезапно оказался обыкновенный белый шум. Шум включают, чтобы заснуть, во время работы и даже просто так, а плейлисты на стримингах и видео на платформах с подборками «цветного шума» набирают миллионы. Так, самым прослушиваемым треком у пользователей «Звука» от 16 до 22 лет в этом году стал White Noise Long — часовая запись белого шума. Кудинов отметил, что такая статистика – это тревожный сигнал.
«Если белый шум стал столь популярным, это значит, что люди данного возраста страдают от нарушений сна, и им требуется белый шум для того, чтобы спокойно заснуть. Нарушение процесса засыпания говорит о том, что это следствие тревожности. Соответственно, данное поколение является более тревожным с большим количеством тревожных расстройств. Это ненормально, если люди не могут самостоятельно заснуть. Тут либо нарушение режима, то есть человек всегда в разное время просыпается и ложится спать, и как следствие, нарушаются циркадные ритмы, либо он перевозбужден обилием информации или событий и имеет большую тревожную составляющую», - рассказал он.
Кудинов отметил, что белый шум помогает отвлечься от мыслей и «расслабить» мозг за счет того, что не пропускает посторонние звуки.
«Сам по себе белый шум является ритмичным звуком, который помогает устранить посторонние звуки. Таким образом, когда вы засыпаете, он рассеивает внимание. И тем самым облегчает засыпание. Он загружает слуховой рецептор. Также белый шум иногда используют, например, чтобы заглушить посторонние звуки и не отвлекаться в офисе», - подытожил он.
В свою очередь его коллега сомнолог Владимир Ковальзон в разговоре с НСН заявил, что белый шум уже давно используется, как успокаивающий звук, начиная с экспериментов на животных.
«Белый шум всегда использовали для расслабления и засыпания животных, когда планировали эксперименты. Им включают белый шум, и они больше ничего не слышат. Для них это изоляция от всех внешних шумов. Что касается человека, то белый шум подходит не для всех. Кому-то поможет расслабиться тихая музыка, а для подростков, которые все время громко слушают музыку, для них, наверно, тихий белый шум будет успокаивающим. Ничего в этом вредного для человека нет», - рассказал он.
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