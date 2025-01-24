«Это ненормально!»: Сомнолог обеспокоен популярностью белого шума для сна у молодежи

«Если белый шум стал столь популярным, это значит, что люди данного возраста страдают от нарушений сна, и им требуется белый шум для того, чтобы спокойно заснуть. Нарушение процесса засыпания говорит о том, что это следствие тревожности. Соответственно, данное поколение является более тревожным с большим количеством тревожных расстройств. Это ненормально, если люди не могут самостоятельно заснуть. Тут либо нарушение режима, то есть человек всегда в разное время просыпается и ложится спать, и как следствие, нарушаются циркадные ритмы, либо он перевозбужден обилием информации или событий и имеет большую тревожную составляющую», - рассказал он.

Кудинов отметил, что белый шум помогает отвлечься от мыслей и «расслабить» мозг за счет того, что не пропускает посторонние звуки.

«Сам по себе белый шум является ритмичным звуком, который помогает устранить посторонние звуки. Таким образом, когда вы засыпаете, он рассеивает внимание. И тем самым облегчает засыпание. Он загружает слуховой рецептор. Также белый шум иногда используют, например, чтобы заглушить посторонние звуки и не отвлекаться в офисе», - подытожил он.

В свою очередь его коллега сомнолог Владимир Ковальзон в разговоре с НСН заявил, что белый шум уже давно используется, как успокаивающий звук, начиная с экспериментов на животных.