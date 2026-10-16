Завербованный в чате знакомств юноша устроил поджог на железной дороге

Инцидент произошел еще 1 октября. Правоохранители уточнили, что кураторы связались с молодым человеком через чат-бот «Дайвинчик» в Telegram.



По их заданию он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Происходящее выходец из Дальнего Востока снял на телефон и скрылся.



В ведомстве объяснили, что это не первый случай, когда злоумышленники через переписку в «Дайвинчике» вовлекают молодых людей в преступления. Юноше предъявили обвинение в совершении теракта, суд заключил его под стражу. По факту склонения и вербовки завели отдельное уголовное дело.



Ранее в Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции. Он выполнял «задание» от незнакомцев из мессенджера.

