Завербованный в чате знакомств юноша устроил поджог на железной дороге
18-летний парень из Владивостока поджег трансформаторный шкаф на железной дороге в Москве после вербовки через чат для знакомств. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на представителей Следственного комитета.
Инцидент произошел еще 1 октября. Правоохранители уточнили, что кураторы связались с молодым человеком через чат-бот «Дайвинчик» в Telegram.
По их заданию он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Происходящее выходец из Дальнего Востока снял на телефон и скрылся.
В ведомстве объяснили, что это не первый случай, когда злоумышленники через переписку в «Дайвинчике» вовлекают молодых людей в преступления. Юноше предъявили обвинение в совершении теракта, суд заключил его под стражу. По факту склонения и вербовки завели отдельное уголовное дело.
Ранее в Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции. Он выполнял «задание» от незнакомцев из мессенджера.
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