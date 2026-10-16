Завербованный в чате знакомств юноша устроил поджог на железной дороге

18-летний парень из Владивостока поджег трансформаторный шкаф на железной дороге в Москве после вербовки через чат для знакомств. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на представителей Следственного комитета.

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Инцидент произошел еще 1 октября. Правоохранители уточнили, что кураторы связались с молодым человеком через чат-бот «Дайвинчик» в Telegram.

По их заданию он вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Происходящее выходец из Дальнего Востока снял на телефон и скрылся.

В ведомстве объяснили, что это не первый случай, когда злоумышленники через переписку в «Дайвинчике» вовлекают молодых людей в преступления. Юноше предъявили обвинение в совершении теракта, суд заключил его под стражу. По факту склонения и вербовки завели отдельное уголовное дело.

Ранее в Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции. Он выполнял «задание» от незнакомцев из мессенджера.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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