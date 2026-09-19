«Выстрел в сердце» и запрет? Звягинцева признали иноагентом
В Минюсте России указали, что режиссер был внесен в список из-за участия в создании материалов других иноагентов и нежелательных в РФ организаций.
Накануне кинорежиссера Андрея Звягинцева признали в России иноагентом. Речи о запрете фильмов мастера пока не идет, но теперь, по словам экспертов, их придется маркировать. При этом крайнюю картину режиссера — «Минотавр», собираются номинировать на «Оскар». Между тем, в киноиндустрии говорят, что новый статус кинематографиста не должен повлиять на успех его ленты на премии.
«ВЫСТРЕЛ» И ЗАПРЕТ
В Минюсте РФ указали, что иноагент Андрей Звягинцев принимал участие в создании материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций, а также распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
В мае 2026 года на закрытии Каннского кинофестиваля во время получения Гран-при за фильм «Минотавр» режиссер обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия на Украине и назвал спецоперацию «бойней». После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что у Звягинцева нет права голоса в этом вопросе, так как кинематографист ни разу не осуждал «бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе с 2014 года».
После внесения режиссера в список в стороне от комментариев не осталась журналистка Ксения Собчак. Она назвала признание Звягинцева иноагентом «выстрелом в сердце российской культуры».
«Самый большой русский режиссер, мой любимый режиссер, русский гений Звягинцев — иноагент. Вредительство, выстрел в сердце российской культуры», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
При этом в связи с признанием Звягинцева иноагентом в РФ адвокат Виолетта Волкова подчеркнула, что теперь фильмы режиссера должны иметь специальную маркировку, передает RT.
«Формального запрета на их показ нет. Но теперь фильмы Звягинцева нужно маркировать специальной плашкой, так как его фамилия есть в титрах. Вырезать его нельзя», - приводит ее слова ТАСС.
Адвокат объяснила, что проблемы с картинами режиссера могут возникнуть и у онлайн-кинотеатров, и у компаний-кинопрокатчиков. По закону доходы иноагента необходимо перечислять на специальный счет, и это нужно учитывать прокатчикам при переводе авторских отчислений, напомнила Волкова.
ШАНСЫ НА «ОСКАР»
К слову о фильмах иноагента Андрея Звягинцева. На этой неделе издание Variety сообщило, что Франция выдвинула его ленту «Минотавр» на главную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В конце мая 2026 года именно эта картина режиссера была удостоена второго по значимости приза 79-го Каннский кинофестиваль, Гран-при.
После признания Звягинцева иноагентом в РФ кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН заметил, что политические вопросы и репутация не интересуют комиссию, которая определяет картины, достойные «Оскара».
«Думаю, в американской киноакадемии даже слова такого (иноагент – прим. НСН) не знают, и им в высшей степени на это наплевать. Шансы на победу определяются качеством фильма, а не репутацией на международной арене. У Мэрил Стрип была супер-репутация, но ее более десяти раз "прокатывали" с "Оскаром". Дело только в уровне картины и в определенных веяниях. Судя по отзывам, это хороший фильм», - сказал он.
В свою очередь российский режиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН подчеркнул, что у Звягинцева блестящая профессиональная репутация, но шансы на «Оскар» его фильма «Минотавр» не увеличит успех картины в Каннах.
«У Андрея великолепная, блестящая профессиональная репутация. Он большой, настоящий, серьезный режиссер. Дай Бог, чтобы без всяких политических теней была отмечена именно его профессиональная работа, художественная. Наверное, успех "Минотавра" в Каннах стал для французской профессиональной общественности гарантией, что на него обратят внимание, однако, насколько я знаю, Американской киноакадемии глубоко безразлично, какие призы получал фильм где-то в далекой Европе. Если это хоть как-то поможет Андрею, то я желаю ему удачи, конечно. Что бы в России сегодня не думали о нем, и, как бы к нему не относились, он мастер. Я знаю, что сам Андрей очень доволен сделанным им фильмом, восхищен и счастлив, режиссер в таком состоянии бывает редко. Что касается выдвижения от Франции, если продюсер у фильма французский, наверное, не так важно, гражданство какой страны у режиссера», - объяснил он.
НАГРАДЫ
Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля — не единственная награда режиссера в Каннах. «Минотавр» стал первой за почти десять лет работой мастера. Кстати, после премьеры картины на Каннском кинофестивале в этом году зрители аплодировали ее создателям десять минут.
При этом режиссер еще никогда не уезжал из Канн без наград. Например, российский актер Константина Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль за работу в картине Звягинцева «Изгнание» (2007). Кроме того, фильм иноагента «Елена» (2011) завоевал спецприз жюри в конкурсе «Особый взгляд» в Каннах, а «Левиафан» (2014) был удостоен приза за сценарий.
При этом картина «Нелюбовь» (2017) получила приз жюри Каннского кинофестиваля и позже была номинирована на «Оскар». Кроме того, лента «Возвращение» (2003) завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля. Теперь у режиссера снова может появиться шанс побороться за «Оскар».
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева подтвердил его статус режиссера мирового уровня, но картину вряд ли покажут в России.
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