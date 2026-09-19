«ВЫСТРЕЛ» И ЗАПРЕТ

В Минюсте РФ указали, что иноагент Андрей Звягинцев принимал участие в создании материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций, а также распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

В мае 2026 года на закрытии Каннского кинофестиваля во время получения Гран-при за фильм «Минотавр» режиссер обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия на Украине и назвал спецоперацию «бойней». После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что у Звягинцева нет права голоса в этом вопросе, так как кинематографист ни разу не осуждал «бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе с 2014 года».