«Святой, барин!»: Сокуров оценил «формулу русского человека» от Михалкова
Режиссер Александр Сокуров после заочного спора с Никитой Михалковым заявил НСН, что не посмеет открыть рот в адрес "святого".
Режиссер Александр Сокуров с иронией оценил "формулу русского человека" от Никиты Михалкова, назвав его "святым, барином и батюшкой".
Выступая на Петербургском юридическом форуме, Михалков заявил, что придумал "формулу русского человека". "Там есть одно неприличное слово, я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так "нет", чтобы обязательно это было. А нет — и *** с ним!" - сказал режиссер под аплодисменты публики. Сокуров в ответ взмолился.
«Господи, только не это! Сбереги меня от этой философии, умоляю! Пусть выводит формулы, пусть творит! Вы назвали святое для каждого русского человека имя – Никита Сергеевич! Как вы могли подумать только, что какой-то человек из провинции, какой-то там Сокуров посмеет комментировать то, что говорит наш барин, наш батюшка? Даже рот не смею открыть! Меня же на кусочки изрежут, я и так немолодой, а кусочки будут невкусные. Нет, я тихий смиренный человек, не посмею», - сказал Сокуров НСН.
Ранее Сокуров написал Михалкову открытое письмо с просьбой помочь "разблокировать" так и не вышедшие в прокат фильмы. Михалков же публично ответил, что "произошла ошибка", и что режиссер обратился не по адресу. В ответ Сокуров заявил НСН, что Михалков мог бы "договориться сам с собой", а потом позвонить в Администрацию президента, и посетовал, что режиссер не сделал этого.
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