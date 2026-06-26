«Святой, барин!»: Сокуров оценил «формулу русского человека» от Михалкова

Выступая на Петербургском юридическом форуме, Михалков заявил, что придумал "формулу русского человека". "Там есть одно неприличное слово, я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так "нет", чтобы обязательно это было. А нет — и *** с ним!" - сказал режиссер под аплодисменты публики. Сокуров в ответ взмолился.

«Господи, только не это! Сбереги меня от этой философии, умоляю! Пусть выводит формулы, пусть творит! Вы назвали святое для каждого русского человека имя – Никита Сергеевич! Как вы могли подумать только, что какой-то человек из провинции, какой-то там Сокуров посмеет комментировать то, что говорит наш барин, наш батюшка? Даже рот не смею открыть! Меня же на кусочки изрежут, я и так немолодой, а кусочки будут невкусные. Нет, я тихий смиренный человек, не посмею», - сказал Сокуров НСН.



Ранее Сокуров написал Михалкову открытое письмо с просьбой помочь "разблокировать" так и не вышедшие в прокат фильмы. Михалков же публично ответил, что "произошла ошибка", и что режиссер обратился не по адресу. В ответ Сокуров заявил НСН, что Михалков мог бы "договориться сам с собой", а потом позвонить в Администрацию президента, и посетовал, что режиссер не сделал этого.

