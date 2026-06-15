«Мог бы позвонить в АП!»: Сокуров остался недоволен ответом Михалкова
Александр Сокуров заявил НСН, что после ответа Никиты Михалкова больше не будет заниматься вопросом недопущенных к показу в России фильмов.
Режиссер и сценарист Александр Сокуров заявил НСН, что сделал плохие выводы из ответа председателя правления Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, однако выразил надежду, что письмо все-таки увидят в администрации президента России.
Михалков публично ответил на открытое письмо к нему режиссера Сокурова, которое тот ранее опубликовал у себя в Telegram-канале. Напомним, что в нем Сокуров назвал Михалкова «одним из руководителей российского государства» и попросил помочь «разблокировать» так и не вышедшие в прокат фильмы российских режиссёров, куда входят два фильма самого Сокурова и еще 35 картин. Михалков же ответил, что «произошла ошибка», и что режиссер обратился не по адресу. Также он посоветовал Сокурову обратиться к тем, «кто действительно государством руководит».
Сокуров заявил, что ответ Михалкова его не удивил.
«Из такого ответа Никиты Сергеевича я могу сделать только плохой вывод. Вот и все. Собственно говоря, это в стиле Никиты Сергеевича. Просто очень органично для него», - отметил он.
Также режиссер раскрыл, с кем в действительности, по его мнению, мог бы договориться Михалков, чтобы дать фильмам дорогу, и уточнил, что не будет никуда перенаправлять свое письмо.
«В первую очередь он мог бы договориться сам с собой, ну а потом позвонить в администрацию президента, но не в Минкультуры, это уж точно. Конечно, на самом деле, он может повлиять на допуск к прокату этих фильмов, если захочет, но по какой-то причине не хочет. Я не ошибся, когда сказал, что он один из руководителей государства. Но, поскольку последовал такой ответ, я уже выхожу из этой проблематики. Все, что можно было сделать в этом направлении, сделано. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, письмо прочтет кто-то в администрации президента и задумается над этим. Но сам я перенаправлять письмо никуда не буду, я сделал, что мог», - подытожил он.
В письме Сокуров попросил Михалкова помочь в «разблокировке» не вышедших в российский прокат фильмов ряда отечественных режиссёров. Среди них картины «Айта» Степана Бурнашева, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой, «Дау. Новые люди» Ильи Хржановского (признан иноагентом), «АМПИР V» Виктора Гинзбурга, «Крысолов» Алексея Мизгирёва, «Скуф» Алексея Степанова, «Хозяин» Юрия Быкова, «Декабрь» Клима Шипенко и других.
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