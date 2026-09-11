Понасенков рассказал о приливе энергии после снятия статуса иноагента

Историк и блогер Евгений Понасенков отреагировал на снятие с него статуса иностранного агента, назвав это событие замечательной новостью. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Понасенкова, решение министерства юстиции дало ему дополнительное вдохновение для реализации научных и творческих проектов на территории России. Историк отметил ощутимый прилив энергии и волну любви со стороны окружающих, добавив, что его текущий настрой исключительно положительный.