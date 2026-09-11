Понасенков рассказал о приливе энергии после снятия статуса иноагента

Историк и блогер Евгений Понасенков отреагировал на снятие с него статуса иностранного агента, назвав это событие замечательной новостью. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Понасенкова, решение министерства юстиции дало ему дополнительное вдохновение для реализации научных и творческих проектов на территории России. Историк отметил ощутимый прилив энергии и волну любви со стороны окружающих, добавив, что его текущий настрой исключительно положительный.

Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Блогер также обратил внимание на непростые времена для граждан страны и призвал соотечественников воспрять духом. Понасенков подчеркнул необходимость действовать и сосредоточиться на любимой работе, несмотря на общую сложную обстановку.

«И вот есть же у нас позитив, всем воспрять духом! В любовь и в работу! Надо действовать!», — не скрывал эмоций историк.

В пятницу, 11 сентября, Понасенкова исключили из реестра Минюста РФ «в связи с утратой признаков иностранного агента», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры