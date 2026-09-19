Пауэрбанк экс-министра Нидерландов Эйрлингса взорвался на борту самолета KLM
Инцидент с возгоранием портативного аккумулятора произошёл на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Амстердама на Кюрасао. Устройство принадлежало Камилю Эйрлингсу — бывшему министру транспорта Нидерландов и экс‑руководителю авиакомпании KLM. Об этом 19 сентября проинформировал телеканал RTL Nieuws.
В материале издания уточняется, что на самолёте KLM загорелся пауэрбанк, находившийся у Камиля Эйрлингса, который ранее занимал посты президента и генерального директора перевозчика.
Сам Эйрлингс пострадал незначительно. По данным СМИ, он попытался зарядить аккумулятор прямо во время полёта, хотя в правилах KLM прямо запрещено делать это на борту. Из‑за случившегося экипаж был вынужден развернуть самолёт Boeing, выполнявший рейс в сторону острова Кюрасао.
Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер сказал НСН, что аккумуляторы в пауэрбанках с каждым годом становятся все лучше, а случаи со взрывами единичные и происходят из-за плохого качества или микроповреждений.
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