Пауэрбанк экс-министра Нидерландов Эйрлингса взорвался на борту самолета KLM

В материале издания уточняется, что на самолёте KLM загорелся пауэрбанк, находившийся у Камиля Эйрлингса, который ранее занимал посты президента и генерального директора перевозчика.

Сам Эйрлингс пострадал незначительно. По данным СМИ, он попытался зарядить аккумулятор прямо во время полёта, хотя в правилах KLM прямо запрещено делать это на борту. Из‑за случившегося экипаж был вынужден развернуть самолёт Boeing, выполнявший рейс в сторону острова Кюрасао.

Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер сказал НСН, что аккумуляторы в пауэрбанках с каждым годом становятся все лучше, а случаи со взрывами единичные и происходят из-за плохого качества или микроповреждений.

