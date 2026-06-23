Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»

Почти 300 россиян пострадали от ударов ВСУ за последнюю неделю В Омской области ограничили продажу бензина и дизтоплива на АЗС 27 июня более чем в 40 российских регионах в связи с проведением школьных выпускных запретят продажу алкоголя Гендиректор «Арт-тур» рассказал, что делать в странах Персидского залива в низкий сезон Россияне все чаще стали ездить в Корею с медицинскими целями