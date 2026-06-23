Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»
23 июня 202608:59
Юлия Савченко
Режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.
Кинематографист попал в базу ресурса из-за посещения Крыма и «покушения на суверенитет» Украины. Также на «Миротворце» появились личные данные матери Звягинцева Галины и его второй жены Анны Матвеевой.
Ранее стало известно, что фильм режиссера «Минотавр» получил Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале, пишет 360.ru.
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